Щербакова показала танец с самым популярным фигуристом в TikTok
08:58
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала у себя в Instagram видео нового танца.
Спортсменка показала, как танцует с самым популярным блогером-фигуристом в TikTok Артемом Федорченко, на страницу которого в соцсети подписаны 1,6 миллиона человек.
«Новый танец. Мастер-класс от Артема Федорченко», — написала Щербакова.
В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.
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