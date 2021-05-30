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Щербакова показала танец с самым популярным фигуристом в TikTok

08:58
Анна Щербакова. Фото AFP
Анна Щербакова. Фото AFP
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Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала у себя в Instagram видео нового танца.

Спортсменка показала, как танцует с самым популярным блогером-фигуристом в TikTok Артемом Федорченко, на страницу которого в соцсети подписаны 1,6 миллиона человек.

«Новый танец. Мастер-класс от Артема Федорченко», — написала Щербакова.

В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.

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