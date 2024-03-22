Президент ISU назвал дело Валиевой прискорбным для фигурного катания

Глава Международного союза конькобежцев (ISU) Чэ Ел Ким прокомментировал допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

«Единственное сообщение, которое я хочу повторить, заключается в том, что все наше дело в целом очень прискорбно, оно затрагивает многих людей, особенно наших трудолюбивых, заслуженных спортсменов. Прошло более двух лет с тех пор, как закончились Игры в Пекине, и я думаю, что важно, чтобы мы пришли к окончательному решению как можно скорее, чтобы спортсмены могли получить медали, которые они заслуживают. Я также хотел бы выразить полное сочувствие спортсменам из-за продолжающейся задержки», — приводит ТАСС слова Чэ Ел Кима.

Также Международный союз конькобежцев лишил сборную России по фигурному катанию золотой медали в командном турнире из-за участия в нем Валиевой. После пересчета с учетом аннулирования результатов спортсменки Россия опустилась на третье место. Золотые медали перешли к сборной США, серебряным призером стала команда Японии.