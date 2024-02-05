Железняков призвал проверить на детекторе лжи окружение Валиевой

Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что окружение фигуристки Камилы Валиевой нужно проверить на детекторе лжи.

«Всех на детектор лжи! Особенно окружение спортсменки», — цитирует Железнякова РБК со ссылкой на соцсети.

31 января Тутберидзе впервые прокомментировала вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой. Она посетовала, что антидопинговые службы за два года не смогли установить, как допинг попал в организм фигуристки.

РИА «Новости» сообщало, что в допинг-пробе 17-летней фигуристки кроме триметазидина обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не являются запрещенными препаратами.