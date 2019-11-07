Щербакова исполнила каскад с четверным лутцем на тренировке в Чунцине
11:36
Действующая чемпионка России Анна Щербакова приземлила на тренировке в Чунцине каскад «четверной лутц-тройной тулуп». 15-летняя фигуристка находится там для выступления на китайском этапе серии «Гран-при».
Ранее Щербакова стала победительницей этапа «Гран-при» в США, где и исполнила упомянутый каскад. Пока американский этап серии — единственный международный старт, где спортсменка чисто делала каскад с четверным лутцем.
Короткая программа женщин на турнире стартует 8 ноября в 12.10 по московскому времени.
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