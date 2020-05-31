Четырехкратный чемпион России Максим Ковтун оценил шансы Алины Загитовой и Евгении Медведевой в конкуренции после долгого карантина.

— Есть некоторая обеспокоенность по поводу того, что из-за этого карантина Россия может потерять позицию лидера в фигурном катании. Например, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова, которые всех побеждали в прошлом году, теперь забыли четверные и тройной аксель, а с изменившимся телом будет еще сложнее это восстанавливать.

— Ну так и в других странах девочки тоже сидели дома и переживают то же самое. Тут все в равных позициях, — приводит «Газета.ру» слова Ковтуна.

— Тарасова говорила, что, по ее информации, в некоторых странах фигуристы не переставали кататься.

— Я не думаю, что в Японии у кого-то есть свой личный каток. Может быть, это и правда, но вполне возможно, что это не так.

— В предварительный состав сборной России на сезон также вошли Евгения Медведева и Алина Загитова. Как думаете, этот вынужденный перерыв может уравнять их шансы и вообще шансы всех более возрастных спортсменов с возможностями юных фигуристов? Все-таки тройные проще восстановить, чем элементы ультра-си.

— Может быть, перерыв действительно уравняет шансы многих, а может, вдруг появится новая армия девочек и мальчиков с четверными, которые будут всех разрывать. Либо наши фигуристки с четверными и тройным акселем быстро восстановятся — они тоже сейчас в таком возрасте, когда это не так сложно. Все зависит от того, кто насколько вырастет и в какой форме вернется к тренировкам. Мне самому, честно говоря, интересно будет посмотреть на все это, — цитирует Ковтуна.