Самодурова без падений исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в японии

Чемпионка Европы Софья Самодурова без грубых ошибок исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Японии.

Фигуристка в начале программы сделала каскад из тройного флипа и тройного тулупа, однако судьи на втором прыжке поставили ей недокрут. Затем она исполнила тройной риттбергер и завершила прокат двойным акселем.

Самодурова получила за свой прокат 63,85 балла и заняла лишь седьмое место.