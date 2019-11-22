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Самодурова без падений исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в японии

12:35
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Чемпионка Европы Софья Самодурова без грубых ошибок исполнила короткую программу на этапе «Гран-при» в Японии.

Фигуристка в начале программы сделала каскад из тройного флипа и тройного тулупа, однако судьи на втором прыжке поставили ей недокрут. Затем она исполнила тройной риттбергер и завершила прокат двойным акселем.

Самодурова получила за свой прокат 63,85 балла и заняла лишь седьмое место.

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