Самоделкина пропустит первый официальный старт сезона в фигурном катании

Фигуристка ЦСКА Софья Самоделкина не примет участия в первенстве Москвы среди юниоров, которое состоится 1 — 4 сентября в «Мегаспорте».

Первоначально Самоделкина была в заявке на турнир. Тренер ЦСКА Сергей Давыдов подтвердил «СЭ», что Самоделкина пропустит соревнования.

По данным «СЭ», фигуристы принимавшие участие в контрольных прокатах юниоров (Самоделкина их выиграла) получили послабления при отборе на этапы Кубка России и теперь могут не отбираться через региональные соревнования. Кроме того, Самоделкина работает над четверными, которые хочет вставить в программу уже в этом сезоне.

Юниорское первенство Москвы станет первым официальным соревнованием в российском фигурном катании с марта. (Дмитрий Кузнецов)