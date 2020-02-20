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Самоделкина лидирует после короткой программы в Финале Кубка России. Она обошла учениц Тутберидзе

22:13
Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Ученица ЦСКА Софья Самоделкина лидирует после короткой программы в Финале Кубка России в категории КМС.

За свой прокат она получила 77,05 балла, исполнив стартовым элементом редкий каскад — «тройной аксель-тройной тулуп», в этом сезоне на соревнованиях его исполняла только американка Алиса Лью.

Второе место после первого дня соревнований занимает ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, набравшая 71,08 балла, а третье ее одногруппница — Софья Акатьева с 70,84 балла.

Произвольную программу на турнире девушки представят 22 февраля в субботу, начиная с 14.00 по московскому времени.

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