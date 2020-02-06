Самоделкина исполнила редкий каскад с тройным акселем в Саранске, но стала лишь четвертой после короткой программы

12-летняя Софья Самоделкина, тренирующаяся в ЦСКА у Сергея Давыдова и Александры Кравцовой, на юниорском первенстве страны исполнила каскад «тройной аксель-тройной тулуп». Этот каскад на официальных соревнованиях не исполняет больше никто из взрослых фигуристок. Россиянки Елизавета Туктамышева и Алена Косторная, также как и японка Рика Кихира делают тройной аксель в комбинации с двойным тулупом.

На международном юниорском уровне этот каскад в короткой программе делает только 14-летняя американка Алиса Лью. Также этот каскад на внутрироссийских соревнованиях приземляла и 12-летняя Софья Акатьева, однако в Саранске делать его не стала.

За свой прокат Самоделкина получила 68,38 балла, что стало четвертым результатом в короткой программе у девушек. Из них: 37,81 балла — за технику и 30,57 балла — за компоненты. За каскад с тройным акселем с учетом надбавок 12-летняя фигуристка получила 14,49 балла, однако потеряла баллы на вращении и дорожке шагов, исполнив их на дворой уровень сложности, а также допустила помарку на тройном риттбергере.

Произвольную программу на турнире девушки представят в пятницу 7 февраля, начиная с 19.00 по московскому времени.