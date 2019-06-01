Самарин рассказал, что освоил четверной флип в минувшем сезоне

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал свое решение вставить четверной флип в короткую программу. Он не считает, что это было неправильное решение.

Самарин неоднократно пытался исполнить четверной флип, например, на чемпионате Европы. Но ему это не удавалось, он срывал прыжок.

– Каким ты видишь свое дальнейшее развитие? В этом сезоне ты попробовал в программах новый для себя прыжок – четверной флип.

– Отвечу так: назад отступать не будем, – приводит официальный сайт ФФКР слова Самарина. – Что касается четверного флиппа, то я освоил его в этом сезоне. Хотелось показать прыжок на стартах. Но все-таки мне не хватило чуть-чуть времени и соревновательного опыта, чтобы исполнить его чисто. Но я приобрел навыки, знания, чтобы в следующем сезоне делать этот элемент стабильно.

– Ты не считаешь, что было немного рискованно вставлять четверной флип в короткую программу? Возможно, стоило попробовать в произвольной?

– Мы всегда идем на риск, выходя на ледовую арену. И сейчас не хочется оглядываться, смотреть назад, что было бы, если бы все сложилось по-другому. Лучше рисковать сейчас и все обкатывать сразу, потому что цели стоят высокие и надо проверять свои силы и возможности.

– Тяжело выступать на командных турнирах, где ответственность не только за себя, но и за команду?

– В Фукуоке была очень праздничная атмосфера, спокойная, даже где-то расслабленная. И я бы очень хотел еще раз вернуться на этот турнир, потому что это здорово. Здорово, когда тебя поддерживает команда, когда все вместе.

– Ребята поддержали тебя после неудачной короткой программы?

– Все поддержали, за что им огромное спасибо. У нас была очень дружная команда. Все нашли правильные слова, ведь только вместе мы сила.

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