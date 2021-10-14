Самарин лидирует после короткой программы на турнире Budapest Trophy
14 октября, 17:22
Российский фигурист Александр Самарин занимает первое место после короткой программы на турнире Budapest Trophy. Он получил 74,46 балла.
На втором месте Иван Шмуратко с Украины (73,22). Замыкает тройку Маттео Риццо из Италии (72,94).
Еще один российский фигурист — Дмитрий Алиев неудачно выступил с короткой программой, получил 69,70 балла и занимает пятую позицию.
Произвольные программы фигуристы представят 15 октября.
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