Самарин лидирует после короткой программы на турнире Budapest Trophy

Российский фигурист Александр Самарин занимает первое место после короткой программы на турнире Budapest Trophy. Он получил 74,46 балла.

На втором месте Иван Шмуратко с Украины (73,22). Замыкает тройку Маттео Риццо из Италии (72,94).

Еще один российский фигурист — Дмитрий Алиев неудачно выступил с короткой программой, получил 69,70 балла и занимает пятую позицию.

Произвольные программы фигуристы представят 15 октября.