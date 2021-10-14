Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Самарин лидирует после короткой программы на турнире Budapest Trophy

14 октября, 17:22
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Самарин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский фигурист Александр Самарин занимает первое место после короткой программы на турнире Budapest Trophy. Он получил 74,46 балла.

На втором месте Иван Шмуратко с Украины (73,22). Замыкает тройку Маттео Риццо из Италии (72,94).

Еще один российский фигурист — Дмитрий Алиев неудачно выступил с короткой программой, получил 69,70 балла и занимает пятую позицию.

Произвольные программы фигуристы представят 15 октября.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
Банки стали вводить комиссии за «стягивание» денег
0