Чемпион США Дэнни О'Ши нашел новую партнершу
07:59
В американском фигурном катании накануне нового олимпийского сезона появилась новая спортивная пара. Чемпион США 2016 года Дэнни О'Ши начал тренировки с участницей юниорского чемпионата мира китайского происхождения Челси Лю, сообщает NBC.
30-летний О'Ши в прошлом девять сезонов достаточно успешно выступал с Тарой Кейн. Вместе они в 2018-м выигрывали чемпионат четырех континентов. Но в конце прошлого года этот дуэт распался.
Лю в паре с Яном Мейхом была 11-й на чемпионате США 2019 года, а в юниорах четыре сезона выступала с Брайаном Джонсоном.
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