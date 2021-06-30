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Чемпион США Дэнни О'Ши нашел новую партнершу

07:59
Дэнни О&#039;Ши и Челси Лю. Фото Instagram
Дэнни О&amp;#039;Ши и Челси Лю. Фото Instagram
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В американском фигурном катании накануне нового олимпийского сезона появилась новая спортивная пара. Чемпион США 2016 года Дэнни О'Ши начал тренировки с участницей юниорского чемпионата мира китайского происхождения Челси Лю, сообщает NBC.

30-летний О'Ши в прошлом девять сезонов достаточно успешно выступал с Тарой Кейн. Вместе они в 2018-м выигрывали чемпионат четырех континентов. Но в конце прошлого года этот дуэт распался.

Лю в паре с Яном Мейхом была 11-й на чемпионате США 2019 года, а в юниорах четыре сезона выступала с Брайаном Джонсоном.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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