Чемпион США Дэнни О'Ши нашел новую партнершу

В американском фигурном катании накануне нового олимпийского сезона появилась новая спортивная пара. Чемпион США 2016 года Дэнни О'Ши начал тренировки с участницей юниорского чемпионата мира китайского происхождения Челси Лю, сообщает NBC.

30-летний О'Ши в прошлом девять сезонов достаточно успешно выступал с Тарой Кейн. Вместе они в 2018-м выигрывали чемпионат четырех континентов. Но в конце прошлого года этот дуэт распался.

Лю в паре с Яном Мейхом была 11-й на чемпионате США 2019 года, а в юниорах четыре сезона выступала с Брайаном Джонсоном.