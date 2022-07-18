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Рудковская: «Интриги в эпоху Ягудина и Плющенко — детский лепет в сравнении с тем, что происходит у женщин сейчас»

Виктория Кравченко
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Продюсер Яна Рудковская рассказала, что думает об интригах в женском фигурном катании.

«Ни у мужчин, ни у спортивных пар нет такой концентрации подводных течений, склок и интриг, как в женском катании или танцах. Это я говорю как человек, который на протяжении всех пяти лет, что существует академия Плющенко, очень внимательно за всеми этими процессами наблюдал. Те интриги, которые существовали в фигурном катании в период противостояния Алексея Ягудина и Евгения Плющенко, — просто детский лепет в сравнении с тем, что происходит на женском льду сейчас», — цитирует Рудковскую RT.

Легендарные фигуристы Алексей Ягудин и Евгений Плющенко являются соперниками друг друга на протяжении многих лет. Они были главными противниками друг друга на Олимпиаде 2002 года. Ягудин выиграл золото Игр, Плющенко взял серебро.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1026990-rudkovskaya-intrigi-figurnoe-katanie
Фигурное катание
Яна Рудковская
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