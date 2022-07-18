Рудковская о Тутберидзе: «Она подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень»

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская рассказала, что думает о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Что касается Тутберидзе, все прошлогодние истории, все мои несогласия с теми или иными её действиями не отменяют факта, что Этери Георгиевна не только крутой тренер, но и крутой менеджер. Она подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень, выстроила уникальную систему. Не признать этот факт было бы лукавством», — передает слова Рудковской RT.

Вчера, 17 июля, в Сети появилось видео того, как ученик Тутберидзе Федотов прыгнул четверной тулуп на тренировке.

Ранее Тутберидзе вернулась из США, где проводила время с дочерью Дианой, и приступила к работе с российскими фигуристами.