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Рудковская — о победе сына: «У него фамилия, которая не дает права на ошибку»

13:31
Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Яна Рудковская. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала достижение сына, который выиграл турнир по фигурному катанию. 8-летний Александр Плющенко был самым младшим участником турнира «Февральские узоры».

«Он выиграл обычный турнир, — сказала Рудковская «СЭ». — Хорошие эмоции, но нужно кататься лучше. У него была ошибка на каскаде. Я, как строгий судья, не считаю, что надо особо радоваться. Радоваться можно, когда все чисто, а он немного осторожничал. Довольны, что были хорошие вращения, что сделал двойной флип. Он может больше. С его фамилией у него нет права на ошибку. На тренировках он катается лучше, поэтому ждем от него еще больших результатов».

(Владимир Пушкарев)

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