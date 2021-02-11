Продюсер Яна Рудковская прокомментировала достижение сына, который выиграл турнир по фигурному катанию. 8-летний Александр Плющенко был самым младшим участником турнира «Февральские узоры».

«Он выиграл обычный турнир, — сказала Рудковская «СЭ». — Хорошие эмоции, но нужно кататься лучше. У него была ошибка на каскаде. Я, как строгий судья, не считаю, что надо особо радоваться. Радоваться можно, когда все чисто, а он немного осторожничал. Довольны, что были хорошие вращения, что сделал двойной флип. Он может больше. С его фамилией у него нет права на ошибку. На тренировках он катается лучше, поэтому ждем от него еще больших результатов».

(Владимир Пушкарев)