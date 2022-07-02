Бетина Попова считает, что Валиева будет органична в новой короткой программе
Победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что Камила Валиева будет органично смотреться в новой короткой программе под саундтрек из фильма «Интерстеллар».
«Музыка сильная, известная и многогранная, для фигурного катания подходит хорошо. Камила в этой музыке точно будет выглядеть органично», — сказала Попова ТАСС.
Ранее хореограф и тренер Валиевой Даниил Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу фигуристки. Олимпийская чемпионка будет кататься под саундтрек из фильма «Интерстеллар».
Валиевой тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе.
Источник: https://tass.ru/sport/15107317
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