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Сегодня, 22:37

Бетина Попова считает, что Валиева будет органична в новой короткой программе

Иван Шитик
Корреспондент
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Победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что Камила Валиева будет органично смотреться в новой короткой программе под саундтрек из фильма «Интерстеллар».

«Музыка сильная, известная и многогранная, для фигурного катания подходит хорошо. Камила в этой музыке точно будет выглядеть органично», — сказала Попова ТАСС.

Ранее хореограф и тренер Валиевой Даниил Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу фигуристки. Олимпийская чемпионка будет кататься под саундтрек из фильма «Интерстеллар».

Валиевой тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе.

Источник: https://tass.ru/sport/15107317
Камила Валиева
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Короткая программа Камилы Валиевой будет под композицию из фильма «Интерстеллар»
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