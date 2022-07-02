Бетина Попова считает, что Валиева будет органична в новой короткой программе

Победительница Универсиады в танцах на льду, хореограф и тренер Бетина Попова заявила, что Камила Валиева будет органично смотреться в новой короткой программе под саундтрек из фильма «Интерстеллар».

«Музыка сильная, известная и многогранная, для фигурного катания подходит хорошо. Камила в этой музыке точно будет выглядеть органично», — сказала Попова ТАСС.

Ранее хореограф и тренер Валиевой Даниил Глейхенгауз анонсировал новую короткую программу фигуристки. Олимпийская чемпионка будет кататься под саундтрек из фильма «Интерстеллар».

Валиевой тренируется в группе под руководством Этери Тутберидзе.