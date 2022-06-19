Российский фигурист Владимир Самойлов, ныне выступающий за Польшу, допустил опасные последствия для психики детей при занятиях фигурным катанием.

— В Европе в целом фигурное катание стоит дороже, чем в России. Но в России гораздо больше этот рынок.

— Рынок сумасшедших мам, которые готовы отдавать своих детей в фигурное катание?

— О да, это не описать.

— То есть согласен, что это родители реализуют свои амбиции через детей?

— Сто процентов. Я иногда наблюдаю, что ребенку, извиняюсь, *** [не очень нужно]. А маман за бортиком орет: давай, надо! Заряженная такая, на ребенка прыгает. А у шестилетнего ребенка пятый час льда, глаза в кучку, он думает: а зачем меня засунули в это фигурное катание? У меня тоже было похоже, конечно. Мама гоняла, но не настолько. И в переходном возрасте, лет в 15, мне было жутко лень. Я ходил, потому что мама сказала. Выкинули меня на каток — ну, я и пошел. И результаты спали, конечно. Но потом мозги сами на место встали, и мама перестала трогать, у нее тоже пришло осознание, зачем я это делаю.

— А что делать тренеру? Ему же выгодно, чтобы продолжали заниматься.

— Конечно.

— Но психика человека будет искалечена.

— Да, именно психика, как минимум. Детей жалко. Понимаю, что ребенка надо иногда заставлять. Но порой я видел реально перебор. Когда берут — и за волосы об стенку головой. Я стою и думаю: бедный ребенок. А что ты сделаешь? У него психика сломается. Даже по жизни что будет с таким человеком — непонятно. Это же может сказаться и вне спорта.