Усачева: «До отпуска собрала дупель, теперь собираю другие прыжки. Сейчас уже спокойно, не было ни одного болевого момента»

Российская фигуристка Дарья Усачева рассказала о впечатлениях от сбора в Новогорске.

«Я уже соскучилась по льду, по тренировкам. Плюс, в Новогорске мы бываем раз в год, поэтому и по нему все немного соскучились. Здесь такая хорошая рабочая атмосфера. Ждала выхода на лед, прыжков. Пока был отпуск в мае, вся боль после травмы полностью ушла, можно спокойно начинать входить в режим.

Собрала то, что собрала до отпуска — дупель, остальные прыжки собираю. Сейчас все спокойно, еще не было ни одного болевого момента. Я делаю в зале новые прыжки, которые, например, не могла делать месяц назад, и прямо улыбаюсь — не больно! Искренняя радость от этого», — приводит Telegram-канал «Фигурное катание на Первом» слова Усачевой.

Также спортсменка поделилась ожиданиями от следующего сезона.

«Хочется просто снова выйти на соревнования, выйти на публику. Хочется, чтобы мои программы стали еще интереснее для людей, чтобы им больше нравилось мое катание», — добавила Усачева.

16-летняя россиянка получила травму правого бедра в ноябре 2021 года на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. Фигуристка возобновила тренировки в феврале 2022 года.