Сменивший гражданство российский фигурист Самойлов: «Я бы на месте россиян сейчас закончил. У меня мотивация бы пропала»

Российский фигурист Владимир Самойлов, с 2021 года представляющий Польшу, в интервью «СЭ» высказался об отстранении россиян от международных соревнований.

— Что ты посоветуешь тем нашим ребятам, кто сейчас остался без международных соревнований? Как человек, который прошел через процедуру смены гражданства.

— Очень сложная ситуация. Не знаю, каково этим ребятам. Тот же Самарин, Алиев — они давно в сборной, их и не отпустят никуда, больше чем уверен. За Диму и Саню очень обидно. Кто отпустит Марка [Кондратюка]? Он на пике. Я честно не знаю, что делать ребятам. 150 раз бы подумал, стоит ли менять сборную. С одной стороны, тем, кто в сборной, незачем брыкаться. Но просто сидеть на месте, пока годы уходят, — тоже спорно. Не знаю, что посоветовать и что я бы делал на их месте.

— Можно завершить и заняться другим делом в жизни, как нестандартный выход.

— Вот я склоняюсь, что так бы сделал в данной ситуации — завершил. 23 года все-таки. И, зная заранее, что переход придется оформлять два года... Я так понимаю, шансов, что они вернутся на большие соревнования типа мира и Европы в следующем сезоне, нет. Сезон теряется. Но, может, потеряется два, три сезона. Никто не знает. В их случае влепиться в такую ситуацию — у меня бы мотивация пропала. Без чемпионатов мира и Европы.

— Есть Кубок России!

— Прекрасно. Вернулись в детство. Это были их главные соревнования лет восемь назад.

— Неправда, тогда это был Кубок, а теперь это «Гран-при России».

— А, ну это все меняет (смеется).

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