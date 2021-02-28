Фигуристка Алена Косторная выступит в произвольной программе финала Кубка России, сообщает оргкомитет турнира.

«Косторная готовится к выступлению в произвольной программе», — цитирует ТАСС пресс-службу оргкомитета Кубка России.

Позднее эту информацию подтвердил тренер спортсменки, Евгений Плющенко.

«Да, Алена будет выступать в произвольной программе», — приводит ТАСС слова Плющенко.

Финал Кубка России проходит в Москве с 26 февраля по 2 марта. Сегодня, 28 февраля, состоится произвольная программа у женщин. Начало — в 17.50 по московскому времени. По итогам короткой программы Косторная заняла шестое место.