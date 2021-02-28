ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Косторная выступит в произвольной программе финала Кубка России

12:35
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фигуристка Алена Косторная выступит в произвольной программе финала Кубка России, сообщает оргкомитет турнира.

«Косторная готовится к выступлению в произвольной программе», — цитирует ТАСС пресс-службу оргкомитета Кубка России.

Позднее эту информацию подтвердил тренер спортсменки, Евгений Плющенко.

«Да, Алена будет выступать в произвольной программе», — приводит ТАСС слова Плющенко.

Финал Кубка России проходит в Москве с 26 февраля по 2 марта. Сегодня, 28 февраля, состоится произвольная программа у женщин. Начало — в 17.50 по московскому времени. По итогам короткой программы Косторная заняла шестое место.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10799269

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир