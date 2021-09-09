Москвина высказалась о возможном соперничестве своих пар на Finlandia Trophy

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина рассказала, планирует ли она где-то показывать своих фигуристов до турнира серии «Гран-при» Skate America, который состоится в октябре.

«Обязательно. К сожалению, сложилось так, что у нас реально имеется только один старт, удобный как для Мишиной — Галлямова, так и для Бойковой — Козловского. Это Finlandia Trophy.

Хотелось бы, конечно, избежать ситуации, в которой мои спортсмены будут отнимать места и рейтинговые очки друг у друга, но, к сожалению, выбора у нас нет. Оставшиеся турниры нам просто неудобны. Где-то нет соперников высокого уровня, где-то соревнования проводятся в совсем не подходящие для нас сроки. Поэтому мы с Артуром Минчуком решили, что плюсов от выступления обеих пар в Финляндии гораздо больше, чем минусов», — цитирует Москвину RT.

По словам Москвиной, Бойкова и Козловский начнут серию Гран-при с первого этапа в США в октябре, а первый старт Мишиной и Галлямова запланирован на середину ноября в Японии.