Бетина Попова жестко высказалась о судейских оценках в танцах: «Это нонсенс»

Российская фигуристка, тренер и хореограф Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» поделилась мнением о выступлениях танцевального дуэта Елизавета Худайбердиева/Егор Базин в этом сезоне:

— Думаю, в танцах в Перми 90 баллов в ритм-танце не будет. А может, и будет... В Самаре это было неожиданно. Очень поднялись компоненты, судьи оценивают лояльно. Но для танцев это нонсенс, когда люди улучшаются на такое количество баллов, это прямо удивительно. Я для себя вижу первой парой страны Василису [Кагановскую] с Валерой [Ангелополом]. В моем мире рядом Хавронина/Чиризано и Пасечник/Некрасов в этой тройке тусуются.

Лиза с Егором пока не показали того, что должна показать первая пара страны. Два падения в прокате — это танцы, тут нельзя так. На первом этапе они быстро упали, но встали, собрались. То, чем Лиза с Егором вроде бы должны выделяться — скатанностью на фоне молодых пар. И что меня выбило — они падали и очень долго не могли вступить, по шесть секунд ездили и пытались вернуться. Это очень серьезные ошибки, неприемлемые для танцев и скатанной пары. У них был сбой не только в ногах, но и между собой. В танцах мы нарабатываем каждый шаг, ты чувствуешь партнера. А у них виден разнобой, и это настораживает. Причем второй старт подряд — это грустно. Расслабили те самые 90 баллов? Это может сработать в обе стороны. К ним нет претензий по баллам, это не они их ставят. Потенциально они могут быть первой парой России и действительно набирать 90 баллов. Но у них нет коннекта, вопрос только в этих срывах, — сказала Попова.

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