Попова назвала странным конфликт Трусовой и Первого канала

Российская фигуристка, тренер и хореограф Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказалась о конфликте фигуристки Александры Трусовой и Первого канала. Трусова убрала с формы нашивку телеканала, а телевизионщики стали меньше показывать фигуристку и ее тренера Светлану Соколовскую.

— Я не очень осведомлена о причинах, и сложно без знания делать выводы. Но это показалось странным. Необычно, когда всех показывают в полный рост, а тут только лицо, что объяснимо — не показывают нашивку Первого канала, которую она сняла. Но это как-никак партнер федерации, причем хороший партнер, который участвует в организации турниров. Таких случаев точно еще не было.

Прочитать интервью с Бетиной Поповой можно здесь.