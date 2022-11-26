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Сегодня, 13:45

Попова назвала странным конфликт Трусовой и Первого канала

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка, тренер и хореограф Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель» высказалась о конфликте фигуристки Александры Трусовой и Первого канала. Трусова убрала с формы нашивку телеканала, а телевизионщики стали меньше показывать фигуристку и ее тренера Светлану Соколовскую.

— Я не очень осведомлена о причинах, и сложно без знания делать выводы. Но это показалось странным. Необычно, когда всех показывают в полный рост, а тут только лицо, что объяснимо — не показывают нашивку Первого канала, которую она сняла. Но это как-никак партнер федерации, причем хороший партнер, который участвует в организации турниров. Таких случаев точно еще не было.

Прочитать интервью с Бетиной Поповой можно здесь.

Фигурное катание
Александра Трусова
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