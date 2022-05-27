Загитова рассказала о встрече со своим фан-клубом

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Спортсменка рассказала о встрече с фан-клубом.

«Вчера я наконец встретилась с моими дорогими TeamZagitova. Честно скажу, такого необычного поздравления с днем рождения у меня еще не было! Все так продуманно и символично. А бабочки — это просто восторг, такие красивые! Лично я смогла поблагодарить, конечно, только совсем маленькую часть поклонников. Поэтому еще раз отдельное огромное спасибо вам всем. Вы продлили мой праздник», — написала Загитова.

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.