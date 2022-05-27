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Сегодня, 15:17

Дэвис и Смолкин поблагодарили Донохью за совместную работу

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин поблагодарили Захари Донохью за совместную работу.

«Зак, спасибо, что поработал с нами! Надеемся скоро снова увидеть тебя!» — написали Дэвис и Смолкин в соцсетях.

Донохью, выступающий в паре с Мэдисон Хаббелл, является бронзовым призером Олимпиады в Пекине.

В сезоне-2021/22 Дэвис и Смолкин дебютировали на чемпионате России среди взрослых и завоевали серебряные медали. На Олимпиаде пара заняла четырнадцатое место, а на чемпионате Европы они стали седьмыми.

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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