Россия - третья после первого дня командного ЧМ. Лидирует США

Сборная России занимает третье место после первого дня командного чемпионата мира по фигурному катанию (ISU World Team Trophy) в японской Фукуоке.

Всего за день российские фигуристы заработали 38 баллов: Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые идут вторыми после ритм-танца, получили 11 баллов, Елизавета Туктамышева (2-е место после короткой программы) - 11 баллов, Софья Самодурова (6-е место) - 7 баллов, Андрей Лазукин (5-е место после короткой программы) - 8 баллов, Александр Самарин (12-е место) - 1 балл.

Лидирует в общем зачете команда США - 50 баллов. Второе место занимает сборная Японии (48 баллов).

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