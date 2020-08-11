«Жить захочешь — не так раскорячишься». Костомаров — о соревновательной практике фигуристов в условиях пандемии COVID-19
Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что сейчас невозможно предсказать, как отсутствие международных стартов скажется на фаворитах Игр-2022 в Пекине.
— Все в одинаковой ситуации, в одинаковых условиях, — сказал Костомаров в интервью «СЭ». — Безусловно, международные старты придают уверенности. Без них сложно, особенно молодым, у кого почти нет этого опыта. Справляться с нервами будет не так просто. Но как говорится: жить захочешь — не так раскорячишься.
Международный союз конькобежцев (ISU) все-таки решил провести «Гран-при» нового сезона. Правда, из-за пандемии коронавируса старты пройдут в виде национальных соревнований, проводимых местной федерацией. (Тимур Ганеев)
Полностью интервью Романа Костомарова — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/roman-kostomarov-o-perehode-kostornoy-k-plyuschenko-intervyu-olimpiyskogo-chempiona-1699787/