12-летняя российская фигуристка Олеся Калинина в Инстаграме выложила видео, на котором она во время тренировки исполнила прыжок в пять оборотов со страховкой. Ранее подобный прыжок сделал 12-летний российский фигурист Максим Белявский.
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5S с @bochkov_nikita_official @k.yelena.coach @icenastia
Публикация от Олеся Калинина (@k.olesya.07) 27 Апр 2019 в 12:39 PDT
5S с @bochkov_nikita_official @k.yelena.coach @icenastia
Публикация от Олеся Калинина (@k.olesya.07) 27 Апр 2019 в 12:39 PDT