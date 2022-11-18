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Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Горшкова

Виктория Кравченко
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким первого олимпийского чемпиона в танцах на льду, президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Ушел из жизни Александр Георгиевич Горшков — выдающийся спортсмен, талантливый, безгранично увлеченный любимым делом человек. С его именем связаны яркие, незабываемые страницы победной летописи отечественной школы фигурного катания, ее триумфы и достижения, первое в истории олимпийское золото в танцах на льду», — говорится в телеграмме.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.
Александр Горшков (фигурное катание)
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