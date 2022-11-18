Путин выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Горшкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким первого олимпийского чемпиона в танцах на льду, президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Ушел из жизни Александр Георгиевич Горшков — выдающийся спортсмен, талантливый, безгранично увлеченный любимым делом человек. С его именем связаны яркие, незабываемые страницы победной летописи отечественной школы фигурного катания, ее триумфы и достижения, первое в истории олимпийское золото в танцах на льду», — говорится в телеграмме.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.