Международный союз конькобежцев выразил соболезнования в связи со смертью Горшкова

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования родным и близким первого олимпийского чемпиона в танцах на льду, президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«ISU отдает дань уважения господину Александру Горшкову, выражает свои самые искренние соболезнования Федерации фигурного катания на коньках России, его семье и друзьям и будет помнить его с любовью», — сказано в сообщении ISU.

17 ноября стало известно о смерти Горшкова в возрасте 76 лет.

Горшков возглавлял ФФККР с июня 2010 года. Он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.