Путин поздравил Загитову с 18-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Ей исполнилось 18 лет.
— Уважаемая Алина Ильназовна, поздравляю Вас с 18-летием, — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР. — Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать Вам и в спорте, и в жизни.
Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго.
Дополнительная информация:
https://www.fsrussia.ru/news/5014-prezident-rossii-vladimir-putin-pozdravil-olimpijskuyu-chempionku-alinu-zagitovu-s-18-letiem.html?fbclid=IwAR25MeKupWcwnR7voFUbRK_nc04fvLOp17mem9U0uXWxAElcFWgwoGoa-PA