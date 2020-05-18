Путин поздравил Загитову с 18-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Ей исполнилось 18 лет.

— Уважаемая Алина Ильназовна, поздравляю Вас с 18-летием, — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР. — Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать Вам и в спорте, и в жизни.

Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго.