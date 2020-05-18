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Путин поздравил Загитову с 18-летием

15:55
Владимир Путин и Алина Загитова. Фото Пресс-служба Кремля
Владимир Путин и Алина Загитова. Фото Пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с днем рождения. Ей исполнилось 18 лет.

— Уважаемая Алина Ильназовна, поздравляю Вас с 18-летием, — говорится в сообщении на официальном сайте ФФККР. — Вы достойно продолжили легендарные традиции отечественной школы фигурного катания и, несмотря на юный возраст, добились выдающихся успехов в спорте, стали обладательницей олимпийского золота, других высоких наград. Уверен, что потрясающая работоспособность, талант и нацеленность на победу — и впредь будут помогать Вам и в спорте, и в жизни.

Желаю Вам новых достижений и всего самого доброго.

Дополнительная информация:

https://www.fsrussia.ru/news/5014-prezident-rossii-vladimir-putin-pozdravil-olimpijskuyu-chempionku-alinu-zagitovu-s-18-letiem.html?fbclid=IwAR25MeKupWcwnR7voFUbRK_nc04fvLOp17mem9U0uXWxAElcFWgwoGoa-PA

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