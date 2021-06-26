Туктамышева сообщила, что не смогла улететь из Парижа

Российская теннисистка Елизавета Туктамышева рассказала, что не смогла улететь из Парижа.

«Это, конечно, жесть. Опоздать на рейс, приехав за 2 часа, из-за забастовки или плохой организации, или еще фиг пойми чего. Но факт есть факт. Но! Мы еще на один день в Париже, и мы счастливы!» — написала Туктамышева в Instagram.

Елизавета Туктамышева не смогла улететь из Парижа. Фото Instagram

Группа Алексея Мишина проводила тренировочный сбор в Куршевеле с 12 по 25 июня.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.