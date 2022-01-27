Прокурор отказал в прекращении дела по избиению фигуриста Соловьева

Прокурор отказал в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела по избиению фигуриста Дмитрия Соловьева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Сообщается, что в отношении двоих 18-летних мужчин был утвержден обвинительный акт. Их обвиняют по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений». Отмечается, что в ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд Москвы

Соловьев был избит в ночь на 21 декабря, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. После осмотра врачи диагностировали у него «ушиб головного мозга средней тяжести».

В конце декабря Соловьев был выписан из больницы и принял участие в шоу Татьяны Навки «Красавица и чудовище».