Прокуратура утвердила обвинение по делу об избиении фигуриста Соловьева

В Прокуратуре Центрального административного округа Москвы утвердили обвинение по делу об избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, информирует сайт прокуратуры Москвы.

Двое 18-летних мужчин обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп «г, д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений).

21 декабря 2021 года в Весковском переулке злоумышленники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений, подвергли избиению Соловьева, нанеся ему множественные удары по телу и голове. После этого, понимая, что потерпевший не сможет оказать сопротивление, один из соучастников нанес Соловьеву два удара кулаками в область головы и один удар ногой в спину. В результате преступных действий соучастников здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести.

Прокурором отказано в удовлетворении ходатайств о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Тверской районный суд г. Москвы. Обвиняемые содержатся под стражей.