Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 19:05

Российскому тренеру сборной Казахстана по фигурному катанию Воронову поступают угрозы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Вице-президент Федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен заявила, что российскому тренеру национальной команды Сергею Воронову поступают угрозы.

«Я бы может и не стала делать эту пресс-конференцию, если бы не было одного очень серьезного момента. Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот, и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание», — сказала Тен во время пресс-конференции.

Воронов возглавил сборную Казахстана в октябре 2021 года. В январе 2022 года казахстанские тренеры выступили с открытым письмом, в котором требовали смены руководства Федерации, а также критиковали работу Воронова.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=H0RpD7uHpKY
Фигурное катание
Сергей Воронов
4
1
Читайте также
В олимпийском карантине снова раздают презервативы. Глупость или провокация?
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рудковская рассказала о состоянии Евгения Плющенко после обострения болезни

Прокурор отказал в прекращении дела по избиению фигуриста Соловьева
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости