Российскому тренеру сборной Казахстана по фигурному катанию Воронову поступают угрозы

Вице-президент Федерации конькобежцев Казахстана Оксана Тен заявила, что российскому тренеру национальной команды Сергею Воронову поступают угрозы.

«Я бы может и не стала делать эту пресс-конференцию, если бы не было одного очень серьезного момента. Позавчера был звонок Сергею Воронову с угрозой жизни и пожеланиями забыть про Казахстан. Я решила, что ситуация принимает серьезный оборот, и решила прояснить все моменты, чтобы нужные органы обратили внимание», — сказала Тен во время пресс-конференции.

Воронов возглавил сборную Казахстана в октябре 2021 года. В январе 2022 года казахстанские тренеры выступили с открытым письмом, в котором требовали смены руководства Федерации, а также критиковали работу Воронова.