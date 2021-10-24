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Произвольная программа Артура Даниеляна на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео

10:06
Артур Даниелян. Фото USA Today Sports
Артур Даниелян. Фото USA Today Sports
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Российский фигурист Артур Даниелян выступил с произвольной программой на «Гран-при» в Лас-Вегасе.

17-летний россиянин набрал в произвольной программе 146,19 балла. По сумме выступлений он набрал 214,93 балла и занял десятое итоговое место.

Победу одержал американец Винсент Чжоу (295,56). Второе место занял японец Шома Уно (270,68). Замкнул тройку американец Нэтан Чен (269,37).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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