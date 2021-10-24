Ритм-танец Аннабель Морозов и Андрея Багина на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео
10:12
Российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин представили свой ритм-танец на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.
За выступление танцевальная пара получила от судей 68,79 балла. Они занимают пятое промежуточное место.
Лидирует американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (83.58). Второе место занимают Мэдисон Чок и Эван Бейтс (82,55). Тройку замкнули канадцы Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (75,33).
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