Ритм-танец Аннабель Морозов и Андрея Багина на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео

Российские фигуристы Аннабель Морозов и Андрей Багин представили свой ритм-танец на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

За выступление танцевальная пара получила от судей 68,79 балла. Они занимают пятое промежуточное место.

Лидирует американский дуэт Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (83.58). Второе место занимают Мэдисон Чок и Эван Бейтс (82,55). Тройку замкнули канадцы Лоуренс Фурнье Бодри — Николай Соренсен (75,33).