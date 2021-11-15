Призерка чемпионата России назвала тройку российских одиночниц на Олимпиаде

Чемпионка России среди юниоров, фигуристка и тренер Катарина Гербольдт в эфире «СЭ» рассказала, кого видит в составе сборной России на Олимпиаде в Пекине.

— У женщин поедет Камила Валиева однозначно, надеюсь, поедет Лиза Туктамышева, и мне кажется, что будет в заявке Саша Трусова. Мужчины — Коляда, наверное, Семененко, он достаточно стабильно катается, и мне бы очень хотелось, чтобы Саша Самарин поехал. Это мое желание, которое может не сбыться, но я мечтаю и запускаю это в космос. И с Марком Кондратюком мы много работали, тоже хотелось бы, но он молод, у него большое будущее.

Его внутреннего богатого мира хватит не на один олимпийский цикл. В парах все очевидно, думаю. Мишина/Галлямов, Тарасова/Морозов, Бойкова/Козловский. Наша тройка так и останется. Мне ближе всех Женя с Вовой, конечно. В танцах первые два места в сборной очевидны [Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин]. С третьим местом интересно. Мне очень нравятся в этом сезоне две наших молодых пары — Дэвис с Смолкиным и Морозов с Багиным.