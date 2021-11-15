Гербольдт выступила за трансферы фигуристок в другие сборные за деньги

Чемпионка России среди юниоров, фигуристка и тренер Катарина Гербольдт в эфире «СЭ» выступила за то, чтобы федерация давала возможность россиянкам переходить в другие сборные, но на рыночной основе. Ранее стало известно, что ФФКР не дает согласия на переход в итальянскую команду Марии Талалайкиной.

— Я всегда за то, чтобы давать возможности спортсмену реализовать себя. Пусть и в другой стране. Это огромный путь, огромная работа. Пусть, к сожалению, она не может здесь проявить себя. Почему не дать возможность проявить себя где-то еще, за другую страну? Может, это прозвучит непатриотично, но давайте сейчас все возможные критики представят своего ребенка в этой ситуации. С которым вы с шести утра на катке, в четыре утра будите его все детство и едете на каток с тремя чемоданами, мотаетесь с катка до школы, столько денег вкладываете, сил, нервов. И что, получается, все напрасно?

У нас и так достаточно много сильных спортсменов, которые могут достойно представлять нашу страну. И если есть спортсмены, которым это, к сожалению, не удается, то почему бы не дать им возможность покататься за другую сборную? Так что я бы отпустила.

Вариант выхода из конфликта — трансферы по типу футбола или хоккея. Сборные могли бы продавать своих спортсменов. Это правильно, поскольку если федерация вложилась в спортсмена, то ей не хочется его терять. Почему бы не открыть трансферный рынок, озвучивать суммы, за которую она готова отпустить своего спортсмена. Понятное дело, что точные суммы контрактов нам и в футболе не всегда известны. Но какие-то варианты искать нужно. Это правильно и по отношению к спортсмену, и к федерации. Необходимость говорить с федерацией перед сменой гражданства была всегда. Это не только сейчас случилось. Нельзя было прийти и сказать, что завтра будешь выступать за Италию. Нужно прийти и получить разрешение. Был карантин, год или два сезона. Тем не менее я за право выбора. Такова жизнь — она складывается по-разному.