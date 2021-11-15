Гербольдт рассказала, кого видит в олимпийской сборной России в танцах на льду

Российская фигуристка и тренер Катарина Гербольдт в эфире «СЭ» рассказала о том, кого видит в олимпийской сборной России в танцах на льду.

— В танцах первые два места в сборной очевидны [Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин]. С третьим местом интересно. Мне очень нравятся в этом сезоне две наших молодых пары — Дэвис с Смолкиным и Морозов с Багиным. Я дилетант в танцах, но говорю, как мне нравится по восприятию.

— У фигуристок в обеих парах есть известные родители — Этери Тутберидзе и Николай Морозов. Это может стать фактором?

— Я все-таки считаю, если бы они не умели кататься, то неважно, ничего не поможет. Хоть сам Владимир Владимирович Путин будет у тебя папа. Ну если ты не можешь ехать — что сделать? А ребята реально претендуют на места в сборной, они интересные, обе пары. Со своей харизмой, стилем. Они еще молодые, у них прекрасное будущее.