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7 февраля, 16:27

Фигурист Сарновский рассказал о поддержке Плющенко после неудачного проката

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигурист Никита Сарновский прокомментировал свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске и рассказал о поддержке со стороны Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

«Вчера позвонили Евгений Викторович Плющенко и Яна Александровна Рудковская. Сказали, что мне надо сделать. Волнение взяло свое. Много не выступал — и сразу на серьезные старты. Я, дурачок, две недели назад катался минут по пятнадцать и уходил, мало готовился. После короткой думал упрощать программу, но в итоге сказал себе: нет, не буду.

Я настроился на произвольную только благодаря поддержке одной девочки. Девочка из моей группы реально поддержала. Вчера был без настроения, сейчас оно шикарное. Я смог выжать из себя где-то 85 процентов. Я доволен прокатом, ведь не катался четыре месяца из-за травмы. Прямо перед вылетом в Омск — захожу на тулуп и неправильно встал на больную ногу. Два месяца лежал дома, потом работал с врачом, тренером по ОФП. Очень хотел побыстрее выйти на лед. Было обидно: все выступают, а я дома сижу», — сказал Сарновский.

Сарновский по сумме двух программ набрал 213,84 балла и занял 14-е место.

Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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