Призер Олимпиады Шахрай призвал не сбрасывать со счетов чемпионку Европы Косторную

Серебряный призер Олимпийских Игр 1980 года Сергей Шахрай в интервью «СЭ» прокомментировал выступление чемпионки Европы Алены Косторной на последних соревнованиях.

«Я бы ее тоже не сбрасывал со счетов. Она яркая фигуристка, настоящая индивидуальность. И эта индивидуальность у нее проявляется во всем. Пусть не такой арсенал прыжков как у других, но то, что она делает — это очень красиво. Нужно только решить проблемы с тройным акселем. Я в нее верю, она кремень. Внутри нее все копится, как в маленьком вулкане. И извержение может ждать на чемпионате России. Так что сюрпризы от нее ждать мы можем вполне. К тому же перед Олимпиадой в Красноярск поедет расширенный состав с запасными. И если кто в последний момент заболеет или получит травму, то замены возможны в самый последний момент. Подвешенное состояние будет вплоть до вылета в Китай», — сказал Шахрай.

Отметим, что на этапе «Гран-при» в Гренобле Алена заняла второе место и прошла в финал серии.

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