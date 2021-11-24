Призер Олимпиады посоветовал Алиеву спросить, как исполнять программы без ошибок у Щербаковой и Валиевой

Серебряный призер Олимпийских Игр 1980 года Сергей Шахрай в интервью «СЭ» прокомментировал выступление российского фигуриста Дмитрия Алиева на последних соревнованиях.

«Дмитрий тренируется в одной группе с Игнатовым и у них похожие проблемы. Как у Соколовской схожие ошибки, так и у Рукавицына. Поэтому здесь нужны перемены. А тренироваться из года в год одинаково с ожиданием другого результата — явно тупиковый путь. Прогресса так не будет. Возможно, Алиеву не хватает спортивного характера, также не исключаю. Он как Коляда — хорошо катит, а кто хорошо катается не всегда успешно исполняет прыжки.

Я бы ему посоветовал поговорить с Валиевой и Щербаковой, как юным девушкам удается не срывать программы и исполнять сложные четверные. Спросить у них что они делают для этого. Наверное, тренируются по-другому. Мальчики тренируются в более спокойной атмосфере, им нужно создавать на тренировках приближенную к соревнованиям обстановку. Тогда и выступать ребята будут увереннее. С мужчинами стоит пожестче», — сказал Шахрай.

Отметим, что на этапе «Гран-при» в Гренобле Алиев занял пятое место.

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