Президент ФФККР объяснил, почему Тутберидзе числится тренером Косторной

Президент ФФККР Александр Горшков рассказал, почему Этери Тутберидзе осталась тренером фигуристки Алены Косторной, несмотря на переход к Евгению Плющенко.

— Ситуация такова: спортсмен включается в состав сборной команды по результатам предыдущего сезона, — приводит слова Горшкова РИА Новости. — Кто был тренером Косторной в предыдущем сезоне? Кому из тренеров обязана Косторная за результаты, показанные в прошлом сезоне? Сейчас она тренируется у Плющенко. Ее фактическим тренером является Плющенко. Алена еще не выступила ни на одном соревновании. Пока списки сборных являются продолжением ее результатов, показанных в прошлом сезоне.