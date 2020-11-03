Президент ФФККР объяснил, почему Тутберидзе числится тренером Косторной
Президент ФФККР Александр Горшков рассказал, почему Этери Тутберидзе осталась тренером фигуристки Алены Косторной, несмотря на переход к Евгению Плющенко.
— Ситуация такова: спортсмен включается в состав сборной команды по результатам предыдущего сезона, — приводит слова Горшкова РИА Новости. — Кто был тренером Косторной в предыдущем сезоне? Кому из тренеров обязана Косторная за результаты, показанные в прошлом сезоне? Сейчас она тренируется у Плющенко. Ее фактическим тренером является Плющенко. Алена еще не выступила ни на одном соревновании. Пока списки сборных являются продолжением ее результатов, показанных в прошлом сезоне.
Дополнительная информация:
https://minsport.gov.ru/2020/docs/New%20Folder/%D0%A4%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%85%20(%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0