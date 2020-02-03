Президент ФФККР объяснил, почему на чемпионат мира поедет Трусова, а не Туктамышева

Президент ФФККР на коньках Александр Горшков отметил, что на чемпионате Европе в Граце Александра Трусова выполнила плановое задание и поэтому именно она поедет на чемпионат мира, а не Елизавета Туктамышева, являющаяся первой запасной на турнир.

— Александра Трусова или Елизавета Туткатмышева на чемпионате мира? А почему этот вопрос должен был обсуждаться? Вы же сами все видели на чемпионате Европы, — цитирует «Спорт день за днем» Горшкова. — Александра выполнила плановое задание, которое ей было установлено. Какие должны быть основания, чтобы она не ехала на чемпионат мира?!

Трусова заняла на чемпионате Европы третье место, набрав 225,34 балла.