Президент ФФККР объяснил, почему на чемпионат мира поедет Трусова, а не Туктамышева
Президент ФФККР на коньках Александр Горшков отметил, что на чемпионате Европе в Граце Александра Трусова выполнила плановое задание и поэтому именно она поедет на чемпионат мира, а не Елизавета Туктамышева, являющаяся первой запасной на турнир.
— Александра Трусова или Елизавета Туткатмышева на чемпионате мира? А почему этот вопрос должен был обсуждаться? Вы же сами все видели на чемпионате Европы, — цитирует «Спорт день за днем» Горшкова. — Александра выполнила плановое задание, которое ей было установлено. Какие должны быть основания, чтобы она не ехала на чемпионат мира?!
Трусова заняла на чемпионате Европы третье место, набрав 225,34 балла.
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https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-ffkkr-obyasnil-pochemu-aleksandra-trusova-poedet-na-chempionat-mira?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com