ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Президент ФФККР объяснил, почему на чемпионат мира поедет Трусова, а не Туктамышева

19:47
Теги:

Президент ФФККР на коньках Александр Горшков отметил, что на чемпионате Европе в Граце Александра Трусова выполнила плановое задание и поэтому именно она поедет на чемпионат мира, а не Елизавета Туктамышева, являющаяся первой запасной на турнир.

— Александра Трусова или Елизавета Туткатмышева на чемпионате мира? А почему этот вопрос должен был обсуждаться? Вы же сами все видели на чемпионате Европы, — цитирует «Спорт день за днем» Горшкова. — Александра выполнила плановое задание, которое ей было установлено. Какие должны быть основания, чтобы она не ехала на чемпионат мира?!

Трусова заняла на чемпионате Европы третье место, набрав 225,34 балла.

Дополнительная информация

https://www.sportsdaily.ru/news/prezident-ffkkr-obyasnil-pochemu-aleksandra-trusova-poedet-na-chempionat-mira?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир