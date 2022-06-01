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Сегодня, 18:07

Евгения Медведева показала свои архивные детские фотографии

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Евгения Медведева показала свои архивные детские фотографии.

«Сегодня отмечается Международный День Защиты Детей. В своей спортивной карьере я часто получала особую поддержку именно от детей. И эта любовь всегда была взаимна. Наверное, в таком возрасте невозможно быть неискренним. Думаю, тяжело спорить с утверждением, что дети — цветы жизни. От всей души — всех с праздником! Берегите детей и наше будущее!

P. S. Решила поделиться своими детскими фото», — написала Медведева.

https://t.me/jmedvedevaj_official/266

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Фигурное катание
Евгения Медведева
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