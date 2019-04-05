"Поразительно, что она выиграла чемпионат мира под таким давлением". Вагнер - о Загитовой

Американская фигуристка Эшли Вагнер призналась, что ее приятно поразила победа Алины Загитовой на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме. Она также добавила, что 16-летняя россиянка сильна и в технике, и в артистизме.

- Я ценю все ее достижения, - написала Вагнер в своем Твиттере. - В этом году каждая фигуристка хотела ее обойти. Поразительно, что она стала чемпионкой мира под таким давлением! Мне показалось, что в прошлом году ее произвольная программа была несбалансированной, но она хорошо играла!

ISU изменил правила для поощрения более сбалансированных программ. Но Загитова все равно доминирует, хоть и не исполняет все прыжковые элементы во второй части произвольной программы. Это показывает, что она одновременно сильна и в технике, и в артистизме.

Hi! I appreciate everything that she has accomplished! She's the 1 everyone is chasing this year, and to become World Champion with the pressure that comes with being a reigning Olympic champion is amazing. I felt the long was unbalanced last year, but she was playing smart! https://t.co/RGwAQ5prHn – Ashley Wagner (@AshWagner2010) 5 апреля 2019 г.

Напомним, Загитова также является олимпийской чемпионкой-2018 и чемпионкой Европы-2018.

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