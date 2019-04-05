22:58 5 апреля | Фигурное катание

"Поразительно, что она выиграла чемпионат мира под таким давлением". Вагнер - о Загитовой

0
Обсудить

Американская фигуристка Эшли Вагнер призналась, что ее приятно поразила победа Алины Загитовой на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме. Она также добавила, что 16-летняя россиянка сильна и в технике, и в артистизме.

- Я ценю все ее достижения, - написала Вагнер в своем Твиттере. - В этом году каждая фигуристка хотела ее обойти. Поразительно, что она стала чемпионкой мира под таким давлением! Мне показалось, что в прошлом году ее произвольная программа была несбалансированной, но она хорошо играла!

ISU изменил правила для поощрения более сбалансированных программ. Но Загитова все равно доминирует, хоть и не исполняет все прыжковые элементы во второй части произвольной программы. Это показывает, что она одновременно сильна и в технике, и в артистизме. 

 

Напомним, Загитова также является олимпийской чемпионкой-2018 и чемпионкой Европы-2018.

Все о фигурном катании - здесь

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ