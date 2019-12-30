Поклонники тепло встретили Медведеву в аэропорту
09:13
Поклонники с цветами встретили двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, вернувшуюся из Красноярска с чемпионата страны.
На тренировке перед стартом турнира в Красноярске Медведева в ходе падения сломала один из коньков и найти адекватную замену ему не смогла. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась.
С 30 декабр по 7 января фигуристка будет выступать в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз».
Zhenya has arrived in Moscow! She was greeted by fans at the airport ???https://t.co/KupoJ4TH4T pic.twitter.com/YoA90fcV6T— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) December 29, 2019
Zhenya at the airport ?https://t.co/65azUZYcsY pic.twitter.com/XUNt4HlLEy— MedvedevaNation (@MedvedevaNation) December 29, 2019
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