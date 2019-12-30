Фигурное катание
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Поклонники тепло встретили Медведеву в аэропорту

09:13
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Поклонники с цветами встретили двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, вернувшуюся из Красноярска с чемпионата страны.

На тренировке перед стартом турнира в Красноярске Медведева в ходе падения сломала один из коньков и найти адекватную замену ему не смогла. В короткой программе фигуристка выступала в старых ботинках и набрала 71,08 балла. С произвольной программы Медведева снялась.

С 30 декабр по 7 января фигуристка будет выступать в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Волшебник из страны Оз».

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