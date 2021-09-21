Погорилая: «Уже вовсю тренируюсь и занимаюсь дома фитнесом»

Бронзовый призер ЧМ-2016 Анна Погорилая в своем Instagram рассказала об изменениях в ее жизни после рождения дочки.

«Как поменялась моя жизнь с появлением Евы Андреевны. Первое — это отсутствие времени на себя, — написала Погорилая. — Первые два месяца как в тумане, у меня вообще не было времени и сил что-либо делать. Золотое правило: пока ребенок спит, тоже ложись и спи! А сейчас я уже вовсю тренируюсь и занимаюсь дома фитнесом, йогой и растяжкой. Второе. Теперь я планирую все заранее. Няни у нас нет, оставить ребенка я могу либо на папу, либо на дедушку с бабушкой, и это моё спасение.

Поэтому если у меня какие-то дела, то надо планировать, договариваться со всеми заранее. Третье! Забот становится в 10 раз больше. Начнем: поликлиника, уборка, готовка (у нас прикорм), прогулки, купание и т. д. Также я еще выезжаю на работу иногда. Это хороший способ переключиться. Кстати, на работу я Еву беру с собой, и пока я на льду, с ней гуляет кто-то из родителей из группы, за что им большое спасибо! Такой маленький лайфхак.

Ну и четвертое. Теперь в нашей семье очень много любви. Несмотря на все трудности, а они были, и очень большие трудности, как и у многих, начиная от здоровья Евы, заканчивая кормлением и всеми моими рыданиями. Это невероятное счастье, которое пришло к нам под Новый год".