Казахстанская фигуристка Турсынбаева завершила карьеру

Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева приняла решение о завершении карьеры, сообщила сама спортсменка в Instagram. Она поблагодарила своего бывшего тренера Этери Тутберидзе и ее штаб.

«Дорогие болельщики, я решила завершить карьеру в качестве профессионального спортсмена, — написала Турсынбаева. — Мне непросто делиться с вами этой новостью...

Многие из вас знают, что моя спина беспокоит меня на протяжении долгого времени. К сожалению, побороть эту травму до конца мне так и не удалось, в связи с чем полноценные тренировки стали невозможны.

Для меня завершение этой главы в моей жизни означает начало новой.На данный момент я нахожусь в Казахстане, и до окончания года буду работать здесь, помогать детям, вдохновлять их и делиться с ними опытом. Я всегда хотела развивать фигурное катание в своей стране, и мне, наконец, выпала эта возможность.

Я бесконечно благодарна своим родителям за все, что они сделали для меня и продолжают делать. Спасибо всем, кто помогал мне становиться сильнее и всегда поддерживал: руководство Кызылординской области, Национальный Олимпийский комитет, Министерство спорта и культуры.

Я также хотела бы поблагодарить весь тренерский штаб Тутберидзе: Этери Георгиевну, Сергея Викторовича и Даниила Марковича за проделанную со мной работу, за исторические моменты в моей карьере, за веру в меня, за лучшие программы.

Хочу поблагодарить каждого тренера, с которым я когда-либо работала. Теперь я имею бесценный опыт, которым я могу делиться с будущим поколением.

Мой первый старт на международной арене был в 2011 году, с этого турнира прошло ровно десять лет, более 50 международных стартов (Азиатские игры, Юношеские Олимпийские игры, Всемирная зимняя Универсиада, Чемпионаты четырех континентов, Чемпионаты мира, Олимпиада и другие международные старты) и 39 медалей различного достоинства.

Шестнадцать лет в большом спорте... было все: и радости первых побед, и отчаяние, и травмы. Но все эти годы вы были всегда рядом, мои дорогие болельщики. Ваши пожелания, искренняя поддержка вдохновляли и окрыляли меня, я чувствовала, что нужна вам, своему народу, и это давало мне огромную энергию. Ваша вера в меня и в будущем поможет мне в достижении новых высот в различных сферах».

21-летняя Турсынбаева — серебряный призер чемпионата мира, чемпионата четырех континентов и Универсиады.